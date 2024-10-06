Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: STH 22 - 32 & STH 22 - 33, đường Thích Quảng Đức, KĐT Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện lắp đặt đường truyền Internet và các dịch vụ viễn thông của nhà mạng FPT Telecom cung cấp cho khách hàng tại địa bàn được phân công phụ trách. Xử lý các sự cố, bảo trì đường truyền internet, dịch vụ viễn thông; hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.

Thực hiện lắp đặt đường truyền Internet và các dịch vụ viễn thông của nhà mạng FPT Telecom cung cấp cho khách hàng tại địa bàn được phân công phụ trách.

Xử lý các sự cố, bảo trì đường truyền internet, dịch vụ viễn thông; hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nam, độ tuổi 18 – 35. Tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học về CNTT, điện, điện tử, viễn thông. Hiểu biết về các thiết bị, hạ tầng viễn thông sẽ là một lợi thế. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và nhanh nhẹn trong công việc. Có phương tiện đi lại để đảm bảo thực hiện được công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nam, độ tuổi 18 – 35.

Tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học về CNTT, điện, điện tử, viễn thông.

Hiểu biết về các thiết bị, hạ tầng viễn thông sẽ là một lợi thế.

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và nhanh nhẹn trong công việc.

Có phương tiện đi lại để đảm bảo thực hiện được công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và theo hiệu quả công việc. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, cởi mở. Được đào tạo chuyên môn kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, phát triển các kỹ năng trong công việc. Kết thúc thời gian thử việc, được đáp ứng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn,...); chế độ phúc lợi, khen thưởng hấp dẫn, chương trình “Nước mát ngày hè”, khám sức khỏe định kỳ,...

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, cởi mở.

Được đào tạo chuyên môn kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, phát triển các kỹ năng trong công việc.

Kết thúc thời gian thử việc, được đáp ứng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn,...); chế độ phúc lợi, khen thưởng hấp dẫn, chương trình “Nước mát ngày hè”, khám sức khỏe định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin