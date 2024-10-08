Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Số 23 Đường 5A, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức thực hiện các nghiên cứu thị trường, phân tích, đánh giá thị trường về các ngành/ lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm: Xăng dầu, vùng nuôi trồng Nông sản và Thuỷ sản, Công nghiệp nặng (Sắt, thép, gang, ...), Logistics, vận tải/ kho bãi và các ngành nghề có tiềm năng mà Công ty muốn mở rộng hoạt động. Tìm hiểu, phân tích thị trường, đề xuất các lĩnh vực đầu tư mới, các phương án đầu tư, các phương án hợp tác phát triển dự án, các phương án hợp tác kinh doanh; M&A; Chuẩn bị các báo cáo, phân tích, đề xuất đầu tư, định giá dự án, định giá doanh nghiệp; Triển khai và giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phân công của Ban lãnh đạo; Phối hợp và Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư; Báo cáo hiệu quả hoạt động đầu tư & hiệu quả dự án đầu tư theo định kỳ; Hỗ trợ các công ty thành viên trong công tác triển khai đầu tư và hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
Tổ chức thực hiện các nghiên cứu thị trường, phân tích, đánh giá thị trường về các ngành/ lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm: Xăng dầu, vùng nuôi trồng Nông sản và Thuỷ sản, Công nghiệp nặng (Sắt, thép, gang, ...), Logistics, vận tải/ kho bãi và các ngành nghề có tiềm năng mà Công ty muốn mở rộng hoạt động.
Tìm hiểu, phân tích thị trường, đề xuất các lĩnh vực đầu tư mới, các phương án đầu tư, các phương án hợp tác phát triển dự án, các phương án hợp tác kinh doanh; M&A;
Chuẩn bị các báo cáo, phân tích, đề xuất đầu tư, định giá dự án, định giá doanh nghiệp;
Triển khai và giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phân công của Ban lãnh đạo;
Phối hợp và Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư;
Báo cáo hiệu quả hoạt động đầu tư & hiệu quả dự án đầu tư theo định kỳ;
Hỗ trợ các công ty thành viên trong công tác triển khai đầu tư và hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên; chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính, hoặc các ngành có liên quan, ưu tiên cho các ứng viên cùng ngành nghề; Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương; Có tầm nhìn, khả năng xây dựng chiến lược, đầu tư; Khả năng tạo ảnh hưởng trực tiếp/ gián tiếp với các Phòng ban nhằm mang lại kết quả và mục tiêu như mong đợi; Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề; Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao; Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán Tinh thần trách nhiệm và dấn thân trong công việc, tính trung thực và bảo mật thông tin; Đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu. Nam/Nữ từ 28 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên; chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính, hoặc các ngành có liên quan, ưu tiên cho các ứng viên cùng ngành nghề;
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương;
Có tầm nhìn, khả năng xây dựng chiến lược, đầu tư;
Khả năng tạo ảnh hưởng trực tiếp/ gián tiếp với các Phòng ban nhằm mang lại kết quả và mục tiêu như mong đợi;
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề;
Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao;
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán
Tinh thần trách nhiệm và dấn thân trong công việc, tính trung thực và bảo mật thông tin;
Đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.
Nam/Nữ từ 28 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc; Môi trường trong môi trường chuyên nghiệp; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực; Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...; Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..; Cơ hội nâng cao trình độ/tay nghề; Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, đồng thuận, gắn kết,...
Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc;
Môi trường trong môi trường chuyên nghiệp;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực;
Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...;
Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..;
Cơ hội nâng cao trình độ/tay nghề;
Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 23 đường 5A, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

