Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Vega City
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Vega City

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Vega City

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Khu đất liền ven biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà., TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Trợ lý trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc trong các công việc liên quan đến hoạt động điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng:
Trợ lý trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc trong các công việc liên quan đến hoạt động điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng:
Tham mưu và tham gia cùng Phó Tổng Giám đốc đàm phán các hợp đồng hợp tác quan trọng liên quan đến triển khai dự án;
Tiếp nhận các tờ trình, hợp đồng, văn bản...của các đơn vị trình Phó Tổng Giám đốc, phân loại, thẩm định thông tin và trình Phó Tổng giám đốc sau khi đã kiểm soát;
Đánh giá, tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc về kế hoạch triển khai dự án, ngân sách hoạt động, tổng mức đầu tư, năng lực thực hiện dự án,....;
Duy trì sự phối hợp hợp lý giữa các Phòng nội bộ khác nhau (Phòng Quản lý Xây dựng, Phòng Quản lý Thiết kế, Phòng Đấu thầu Mua sắm, Phòng Quản lý MEP) nhằm đáp ứng mục tiêu chung;
Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và báo cáo phát hiện sự chậm trễ và các vấn đề trong triển khai công việc và đề xuất giải quyết bằng cách phối hợp với các bên khác nhau;
Theo dõi để đảm bảo công trình được hoàn thành đúng thời gian, chất lượng cao và trong ngân sách phê duyệt;
Chủ động truyền đạt trạng thái dự án thông qua các báo cáo, cuộc họp, email, v.v.;

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng....;
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng....;
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở các vị trí Kỹ sư Quản lý Tiến độ, hoặc Kỹ sư Quản lý Dự án ở vai trò Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu tại các Dự án Khu đô thị lớn, Khu nghỉ dưỡng, Khách sạn 5 sao Quốc tế, có yếu tố nước ngoài bên trong Dự án;
Có kiến thức & Am hiểu về Quản lý dự án, Quản lý đầu tư xây dựng, thiết kế, thi công;
Thành thạo phần mềm MS Project, Autocad và tin học văn phòng;
Có kỹ năng quản lý theo kế hoạch, tư duy logic;
Có thể công tác dài ngày theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc;
Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác khi yêu cầu.

Tại Công ty Cổ phần Vega City Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Công cụ làm việc.
Hỗ trợ Công cụ làm việc.
Được làm trong môi trường năng động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Được đào tạo nghiệp vụ bài bản.
Được nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vega City

Công ty Cổ phần Vega City

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

