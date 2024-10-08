Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
- Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động thi công xây dựng tại công trường
Quản lý và giám sát tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trong quá trình thi công
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế
Lập báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật và các báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Quản lý nhân sự, vật tư, thiết bị thi công tại công trường
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên môn vững về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án xây dựng
Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm hiệu quả
Khả năng lãnh đạo, ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCAD, MS Project
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến cao trong ngành xây dựng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
