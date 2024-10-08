Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động thi công xây dựng tại công trường Quản lý và giám sát tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trong quá trình thi công Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế Lập báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật và các báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo Quản lý nhân sự, vật tư, thiết bị thi công tại công trường Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên môn vững về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án xây dựng Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm hiệu quả Khả năng lãnh đạo, ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCAD, MS Project Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến cao trong ngành xây dựng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

