Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty TNHH Quốc tế IBC (Văn Phòng Đại Đồng ) – Xóm Giai, Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Quản lý đội ngũ CNV sorting, nắm bắt quy trình và đào tạo lao động;

- Lên báo cáo thống kê số lượng linh kiện theo ngày, tuần, ... đơn hàng;

- Làm báo cáo chất lượng: Thống kê số lượng hàng OK, hàng NG;

- Báo cáo đánh giá chất lượng – quy trình công đoạn;

- Báo cáo KPI, xử lý vấn đề phát sinh trong xưởng, đối ứng khách hàng và cải tiến công đoạn;

- Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháo khắc phụ hỏng, lỗi;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam ; Độ tuổi: 23 – 35;

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học;

- Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại nhà máy điện tử đảm nhiệm vị trí QC hay chất lượng;

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, chuyên nghiệp, ý thức tuân thủ.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, PPT,...)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: từ 8.500.000đ - 9.500.000đ

- Đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc;

- Thưởng : Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, ...

- Được hưởng lương tháng 13, 12 ngày phép năm;

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Thử việc 2 tháng ( hưởng lương 85% )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC

