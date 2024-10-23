Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Công ty TNHH Quốc tế IBC (Văn Phòng Đại Đồng ) – Xóm Giai, Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Quản lý đội ngũ CNV sorting, nắm bắt quy trình và đào tạo lao động;
- Lên báo cáo thống kê số lượng linh kiện theo ngày, tuần, ... đơn hàng;
- Làm báo cáo chất lượng: Thống kê số lượng hàng OK, hàng NG;
- Báo cáo đánh giá chất lượng – quy trình công đoạn;
- Báo cáo KPI, xử lý vấn đề phát sinh trong xưởng, đối ứng khách hàng và cải tiến công đoạn;
- Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháo khắc phụ hỏng, lỗi;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam ; Độ tuổi: 23 – 35;
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học;
- Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại nhà máy điện tử đảm nhiệm vị trí QC hay chất lượng;
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, chuyên nghiệp, ý thức tuân thủ.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, PPT,...)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: từ 8.500.000đ - 9.500.000đ
- Đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc;
- Thưởng : Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, ...
- Được hưởng lương tháng 13, 12 ngày phép năm;
- Hỗ trợ ăn trưa;
- Thử việc 2 tháng ( hưởng lương 85% )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 số 11 Dịch Vọng Hậu, p. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

