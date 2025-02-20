Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Bình Dương thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
- Bình Dương: Đường XE1, Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 300 - 400 USD
- Thực hiện kiểm tra quá trình sấy trà và xay bột gạo theo quy trình, hướng dẫn công việc và tiêu chuẩn BTP/TP
- Đảm bảo sản phẩm được sản xuất và lưu trữ trong điều kiện có kiểm soát nhằm đạt được chất lượng trước khi xuất hàng
- Đảm bảo bán thành phẩm đạt chất lượng mới cho vào sản xuất
- Đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng
- Lập và lưu các hồ sơ kiểm tra thử nghiệm, hồ sơ các công việc liên quan khác
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc trong ngày
Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm
- Có kĩ năng tốt trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, tinh thần đồng đội
- Thành thạo MS office (Excel, word…)
- Trung thực, hòa đồng
Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 và KPI Bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
