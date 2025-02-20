Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Bình Dương thu nhập 300 - 400 USD

- Thực hiện kiểm tra quá trình sấy trà và xay bột gạo theo quy trình, hướng dẫn công việc và tiêu chuẩn BTP/TP

- Đảm bảo sản phẩm được sản xuất và lưu trữ trong điều kiện có kiểm soát nhằm đạt được chất lượng trước khi xuất hàng

- Đảm bảo bán thành phẩm đạt chất lượng mới cho vào sản xuất

- Đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng

- Lập và lưu các hồ sơ kiểm tra thử nghiệm, hồ sơ các công việc liên quan khác

- Báo cáo kết quả thực hiện công việc trong ngày