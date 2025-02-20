Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Bình Dương thu nhập 300 - 400 USD

Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Mức lương
300 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường XE1, Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 300 - 400 USD

- Thực hiện kiểm tra quá trình sấy trà và xay bột gạo theo quy trình, hướng dẫn công việc và tiêu chuẩn BTP/TP
- Đảm bảo sản phẩm được sản xuất và lưu trữ trong điều kiện có kiểm soát nhằm đạt được chất lượng trước khi xuất hàng
- Đảm bảo bán thành phẩm đạt chất lượng mới cho vào sản xuất
- Đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng
- Lập và lưu các hồ sơ kiểm tra thử nghiệm, hồ sơ các công việc liên quan khác
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc trong ngày

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm
- Có kĩ năng tốt trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, tinh thần đồng đội
- Thành thạo MS office (Excel, word…)
- Trung thực, hòa đồng

Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương tháng 13 và KPI Bonus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

