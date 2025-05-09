Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô số 8, A16

- NV6 Gleximco, Xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng theo quy trình đã được thiết lập.
Thu thập và phân tích dữ liệu chất lượng, xác định nguyên nhân của các vấn đề chất lượng.
Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng, giảm thiểu lỗi và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Giám sát và đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải tiến chất lượng.
Hỗ trợ và đào tạo nhân viên trong việc tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề chất lượng phát sinh.
Lập kế hoạch và quản lý dự án cải tiến chất lượng.
Báo cáo tình hình chất lượng sản phẩm/dịch vụ định kỳ cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan đến Quản lý chất lượng, Công nghệ sinh học, Dược phẩm hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm soát chất lượng, phân tích dữ liệu thống kê.
Khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A16-NV6 ô số 8, KĐT mới hai bênđường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

