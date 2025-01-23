Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 625 USD

Mức lương 500 - 625 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 625 USD

- Lập các loại tiêu chuẩn phục vụ mục đích quản lý chất lượng sản phẩm.

- Phân tích nguyên nhân lỗi, đưa ra đối sách khắc phục phòng ngừa, lập báo cáo ban giám đốc

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chất lượng phát triển sản phẩm mới.

- Đối ứng khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng.

- Cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực

- Hiệu chuẩn các thiết bị đo của nhà máy

- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

- Yêu cầu Nam/ nữ tuổi từ 30-40

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành cơ khí, kỹ thuật

- Có KN sử dụng các máy đo để kiểm tra sản phẩm sau nhiệt luyện ( micro vicker, Metallographic microscope, rockwell )

- Có kinh nghiệm ít nhất 1-3 năm làm việc ở vị trí nhân viên trở lên của phòng quản lý chất lượng trong các Công ty sản xuất cơ khí. Ưu tiên đã từng làm việc trong Công ty sản xuất về dây điện oto.

- Am hiểu về hệ thống chất lượng : ISO 9001: 2008, 5S, ISO 14000

