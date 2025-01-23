Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 625 USD

Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Mức lương
500 - 625 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 625 USD

- Lập các loại tiêu chuẩn phục vụ mục đích quản lý chất lượng sản phẩm.
- Phân tích nguyên nhân lỗi, đưa ra đối sách khắc phục phòng ngừa, lập báo cáo ban giám đốc
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chất lượng phát triển sản phẩm mới.
- Đối ứng khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng.
- Cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực
- Hiệu chuẩn các thiết bị đo của nhà máy
- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 500 - 625 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam/ nữ tuổi từ 30-40
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành cơ khí, kỹ thuật
- Có KN sử dụng các máy đo để kiểm tra sản phẩm sau nhiệt luyện ( micro vicker, Metallographic microscope, rockwell )
- Có kinh nghiệm ít nhất 1-3 năm làm việc ở vị trí nhân viên trở lên của phòng quản lý chất lượng trong các Công ty sản xuất cơ khí. Ưu tiên đã từng làm việc trong Công ty sản xuất về dây điện oto.
- Am hiểu về hệ thống chất lượng : ISO 9001: 2008, 5S, ISO 14000

Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hưng Yên

