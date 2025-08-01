Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)
- Thái Nguyên: Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Phổ Yên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu công ty: DBG Technology (Việt nam) là nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) được lựa chọn hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thông, sạc điện ô tô, mạng Internet, tấm pin năng lượng mặt trời, ô tô, phát thanh truyền hình, chăm sóc sức khỏe, hệ thống POS, sản phẩm máy tính.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• 1. Thiết lập tiêu chuẩn, quy trình chất lượng SIP, QCP
• 2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chủ trì kế hoạch audit, kiểm tra chất
lượng theo định kỳ
• 3. Xác nhận lỗi sản phẩm phát sinh, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân
• 4. Xây dựng kế hoạch cải tiến (ngắn hạn, dài hạn)
• 5. Cải tiên quy trình, đào tạo hệ thống cho nhân viên QC
• 6. Chịu trách nhiệm đối ứng khách hàng chất lượng, thực hiện báo cáo chất lượng theo
định kỳ: 8D, OBA, FACA
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)
