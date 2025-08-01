Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Giới thiệu công ty: DBG Technology (Việt nam) là nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) được lựa chọn hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thông, sạc điện ô tô, mạng Internet, tấm pin năng lượng mặt trời, ô tô, phát thanh truyền hình, chăm sóc sức khỏe, hệ thống POS, sản phẩm máy tính. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • 1. Thiết lập tiêu chuẩn, quy trình chất lượng SIP, QCP • 2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chủ trì kế hoạch audit, kiểm tra chất lượng theo định kỳ • 3. Xác nhận lỗi sản phẩm phát sinh, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân • 4. Xây dựng kế hoạch cải tiến (ngắn hạn, dài hạn) • 5. Cải tiên quy trình, đào tạo hệ thống cho nhân viên QC • 6. Chịu trách nhiệm đối ứng khách hàng chất lượng, thực hiện báo cáo chất lượng theo định kỳ: 8D, OBA, FACA

