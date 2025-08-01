Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Phổ Yên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu công ty: DBG Technology (Việt nam) là nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) được lựa chọn hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thông, sạc điện ô tô, mạng Internet, tấm pin năng lượng mặt trời, ô tô, phát thanh truyền hình, chăm sóc sức khỏe, hệ thống POS, sản phẩm máy tính.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• 1. Thiết lập tiêu chuẩn, quy trình chất lượng SIP, QCP
• 2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chủ trì kế hoạch audit, kiểm tra chất
lượng theo định kỳ
• 3. Xác nhận lỗi sản phẩm phát sinh, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân
• 4. Xây dựng kế hoạch cải tiến (ngắn hạn, dài hạn)
• 5. Cải tiên quy trình, đào tạo hệ thống cho nhân viên QC
• 6. Chịu trách nhiệm đối ứng khách hàng chất lượng, thực hiện báo cáo chất lượng theo
định kỳ: 8D, OBA, FACA

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp các chuyên nghành liên quan.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Bình, QL3, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

