Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TT16 Tam Đảo, phường 5, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận R&D trong quá trình cải tiến sản phẩm hiện có.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo định hướng của công ty.

Phối hợp thực hiện test cảm quan, test độ ổn định sản phẩm.

Ghi nhận và theo dõi kết quả thử nghiệm.

Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ

Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về quy trình R&D, nguyên liệu.

Cẩn thận, có kỹ năng tổ chức và quản lý hồ sơ tốt.

Chủ động, làm việc được trong môi trường có nhịp độ cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực F&B: đào tạo sản phẩm

Tham gia các hoạt động nội bộ: sự kiện 8/3, 20/10, Staff Break,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; văn phòng hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

