Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG THIÊN HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/3 Thạnh Xuân 52, Khu phố 4 2, Quận 12, Quận 12

Hỗ trợ Giám đốc lên kế hoạch, chỉ đạo công việc, giám sát việc lập, điều chỉnh, triển khai kế hoạch sản xuất để đảm bảo kịp thời nhu cầu xuất hàng, thời gian xuất hàng.

Tham gia cùng BGĐ trong công tác đối nội, đối ngoại và giữ hình ảnh thương hiệu công ty

Nắm bắt kịp thời các nhu cầu, phát sinh trong quá trình quản lý điều hành để báo cáo BGĐ chỉ đạo thực hiện. Nghiên cứu các tài liệu, sản xuất và các đối thủ cạnh tranh

Tham gia phối hợp các bộ phận, phòng ban để xây dựng, điều chỉnh các quy trình, quy định có liên quan đến quá trình kinh doanh, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp.

Làm các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc

(Chi tiết trao đổi ở buổi phỏng vấn)

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thực phẩm, Quản trị sản xuất, Kỹ thuật công nghiệp, hoặc các ngành liên quan.

Có hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý công nhân, lập kế hoạch sản xuất

Am hiểu về lĩnh vực sản xuất thực phẩm.

Giao tiếp tiếng Anh/Nhật tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, xử lý tình huống tốt, kỹ năng làm báo cáo....

Tỉ mỉ, trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG THIÊN HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20 - 25triệu (thỏa thuận)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Hưởng phép năm, nghỉ các ngày lễ theo luật lao động

Thưởng các ngày lễ tết như 30/4,1/5, 2/9, tết,…

Thu nhập ổn định, trả lương đúng hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG THIÊN HƯƠNG

