Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương Mại và dịch vụ Amber làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Phố Huế, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp cận, chăm sóc và tạo dựng quan hệ tốt với các công ty đối tác ( lữ hành/khách sạn/vp tour...) để bán được phòng Du thuyền

- Thành thạo kỹ năng văn phòng (soạn thảo hợp đồng, giấy tờ)

- Có khả năng xử lý trouble

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng và quan hệ tốt với lữ hành

- Tiếng Anh cơ bản - Kỹ năng văn phòng (soạn thảo hợp đồng, giấy tờ)

- Kỹ năng xử lý trouble

- Trung thực, trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và dịch vụ Amber Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc theo giờ hành chính ,môi trường chuyên nghiệp, năng động

– Lương cứng từ 9,000,000 - 12,000,000đ/tháng + hưởng hoa hồng theo cơ cấu doanh thu

- Thu nhập ổn định, cam kết không bao giờ chậm lương, chế độ đãi ngộ thỏa đáng năng lực

- Hưởng các chế độ theo luật lao động, đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức

-24 công/ tháng ( các sales luân lưu chọn ngày nghỉ trong tuần để đảm bảo công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và dịch vụ Amber

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin