Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bắc Hải – Tầng 04 toà nhà TMDV B - CC dự án khu nhà ở Ngân Hà, Vạn Phúc, phố Tố Hữu, đường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công tác quản lý ngân sách của công ty.

- Quản lý tính hợp pháp, tuân thủ của hồ sơ kế toán như hợp đồng kinh doanh, chứng từ thu chi.

- Thực hiện hạch toán kế toán và lập chứng từ kế toán hàng ngày.

- Phụ trách công tác quản lý chi phí của công ty.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ cho công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan đến kê khai thuế và nghĩa vụ tài chính khác.

- Phân tích tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực hiện quy trình – quy chế tài chính kế toán.

- Thực hiện một số công việc khác khi cần thiết theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Trung thực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

- Tư duy logic, khả năng phân tích – đánh giá, giao tiếp và diễn đạt tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Excel, Word, PowerPoint.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại

- Thưởng, nghỉ lễ tết và chế độ BHXH: Thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. (12 ngày nghỉ phép năm)

- Các chế độ và quyền lợi khác theo Nội quy, quy định của Công ty./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin