Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 399B Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Quản lý website các kênh social, media của công ty như: Facebook, Youtube, Tiktok, Google Business;
Tạo Content, lên ý tưởng để hỗ trợ công ty phát triển Marketing, PR, SEO,...;
Hỗ trợ tuyển dụng, sắp xếp lưu trữ hồ sơ văn phòng;
Những công việc khác theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành marketing hoặc chuyên ngành liên quan đến quản trị nhân sự/hành chính văn phòng.
Có kiến thức căn bản về Marketing.
Có tinh thần học hỏi.
Có thể làm việc tối thiểu 5 ngày/ tuần
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.
Thái độ (Attitude):
Kỹ năng (Skill):
Kiến thức (Knowledge):
Có kiến thức căn bản về Marketing.
Có tinh thần học hỏi.
Có thể làm việc tối thiểu 5 ngày/ tuần
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.
Thái độ (Attitude):
Kỹ năng (Skill):
Kiến thức (Knowledge):
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt: 2.000.000đ/tháng;
Thời gian thực tập 3 tháng;
Được tham gia các hoạt động của công ty: Event, teambuilding;
Được công ty hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian thực tập;
Được công ty hỗ trợ con dấu mộc, chữ kí, số liệu mới nhất từ Công ty để viết báo cáo thực tập;
Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ hàng tuần, lễ tết,…) theo quy định Nhà nước và công ty;
Môi trường làm việc trẻ, dân chủ, hiện đại, năng động tạo cơ hội học tập tốt nhất cho các bạn;
Sau khi kết thúc thời gian thực tập có cơ hội gắn bó full time cùng Công ty.
Thời gian thực tập 3 tháng;
Được tham gia các hoạt động của công ty: Event, teambuilding;
Được công ty hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian thực tập;
Được công ty hỗ trợ con dấu mộc, chữ kí, số liệu mới nhất từ Công ty để viết báo cáo thực tập;
Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ hàng tuần, lễ tết,…) theo quy định Nhà nước và công ty;
Môi trường làm việc trẻ, dân chủ, hiện đại, năng động tạo cơ hội học tập tốt nhất cho các bạn;
Sau khi kết thúc thời gian thực tập có cơ hội gắn bó full time cùng Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI