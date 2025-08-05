Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 399B Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Quản lý website các kênh social, media của công ty như: Facebook, Youtube, Tiktok, Google Business;

Tạo Content, lên ý tưởng để hỗ trợ công ty phát triển Marketing, PR, SEO,...;

Hỗ trợ tuyển dụng, sắp xếp lưu trữ hồ sơ văn phòng;

Những công việc khác theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành marketing hoặc chuyên ngành liên quan đến quản trị nhân sự/hành chính văn phòng.

Có kiến thức căn bản về Marketing.

Có tinh thần học hỏi.

Có thể làm việc tối thiểu 5 ngày/ tuần

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt: 2.000.000đ/tháng;

Thời gian thực tập 3 tháng;

Được tham gia các hoạt động của công ty: Event, teambuilding;

Được công ty hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian thực tập;

Được công ty hỗ trợ con dấu mộc, chữ kí, số liệu mới nhất từ Công ty để viết báo cáo thực tập;

Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ hàng tuần, lễ tết,…) theo quy định Nhà nước và công ty;

Môi trường làm việc trẻ, dân chủ, hiện đại, năng động tạo cơ hội học tập tốt nhất cho các bạn;

Sau khi kết thúc thời gian thực tập có cơ hội gắn bó full time cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

