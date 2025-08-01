Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Giới thiệu công ty: DBG Technology (Việt nam) là nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) được lựa chọn hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thông, sạc điện ô tô, mạng Internet, tấm pin năng lượng mặt trời, ô tô, phát thanh truyền hình, chăm sóc sức khỏe, hệ thống POS, sản phẩm máy tính.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Hỗ trợ vận hành, giám sát và cải tiến kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất.

• Làm việc trực tiếp với kỹ sư hoặc quản lý người Trung Quốc để triển khai các công việc kỹ thuật.

• Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.

• Kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, chất lượng sản phẩm.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Cơ khí, Điện – Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất/kỹ thuật.

• Tiếng trung giao tiếp trong công việc. (Ưu tiên ứng viên có HSK 4 trở lên hoặc đã từng làm việc với quản lý người Trung Quốc)

