Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Phổ Yên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu công ty: DBG Technology (Việt nam) là nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) được lựa chọn hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thông, sạc điện ô tô, mạng Internet, tấm pin năng lượng mặt trời, ô tô, phát thanh truyền hình, chăm sóc sức khỏe, hệ thống POS, sản phẩm máy tính.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Hỗ trợ vận hành, giám sát và cải tiến kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất.
• Làm việc trực tiếp với kỹ sư hoặc quản lý người Trung Quốc để triển khai các công việc kỹ thuật.
• Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.
• Kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, chất lượng sản phẩm.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Cơ khí, Điện – Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất/kỹ thuật.
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Tiếng trung giao tiếp trong công việc. (Ưu tiên ứng viên có HSK 4 trở lên hoặc đã từng làm việc với quản lý người Trung Quốc)
• Tiếng trung giao tiếp trong công việc.

Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Bình, QL3, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

