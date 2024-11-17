Tuyển Theo dõi đơn hàng Công ty TNHH Sản xuất TMVN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất TMVN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Công ty TNHH Sản xuất TMVN, Đồng Sơn, Nam Trực, NAm Định, Nam Trực
Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin mẫu và đơn hàng từ khách hàng
Theo dõi, kiểm tra quá trình sản xuất cũng như tiến độ thực hiện đơn hàng
Đàm phán với khách hàng về tiến độ sản xuất cũng đồng thời xử lý thông tin phản hồi của khách hàng
Kiểm soát báo cáo sản xuất đơn hàng
Yêu Cầu Công Việc
Có kinh nghiệm là lợi thế
Tiếng Hàn tốt
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Quyền Lợi
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ theo Luật định
Có xe đưa đón từ TP. Nam Định
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
