Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm công nghiệp An Mỹ – Đồn Xá, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Bình Lục

Công nghệ cao

Chịu trách nhiệm quản lý kho hàng mẫu lab-test; kiểm soát số lượng tồn hệ thống theo tồn thực tại kho hàng mẫu, theo dõi hiện trạng kho mẫu, đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp để giảm thời gian tìm kiếm hàng mẫu.

Kiếm soát, thực hiện các công việc nhập kho, tìm mẫu xuất, xuất mẫu khi nhận đơn được cấp trên duyệt cho mượn, theo dõi danh sách công nợ hàng mẫu, hàng tháng báo cáo lại danh sách công nợ theo dõi cho cấp trên.

Nhận mẫu, nhập kho, sắp xếp, lưu mẫu kho hàng mẫu sau khi nhận mẫu về kho

Hỗ trợ nhân viên R&D, Điện gia dụng test mẫu mới, mẫu trước sản xuất, trước cont, bóc BOM linh kiện theo lượng hàng mẫu về khi có yêu cầu từ cấp trên.

Sửa chữa hàng đổi trả, hàng lỗi từ kho TMĐT, các NPP, Showroom,.... chuyển về kho Hà Nam.

Phân loại hàng đổi trả về kho Hà Nam về các kho hàng tương ứng với tình trạng hàng hóa sau khi đã kiểm tra.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường khối kĩ thuật

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản: excel, word...

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình và trách nhiệm.

Sinh sống ở Hà Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-9trđ/tháng

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

Tham gia BHXH theo quy định, phúc lợi lễ tết, sinh nhật, du lịch, thẻ chăm sóc sức khỏe...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng và phát triển nghề nghiệp.

Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Mua hàng với giá ưu đãi công ty

Du lịch 2-3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

