Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Cụm công nghiệp An Mỹ – Đồn Xá, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Bình Lục

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý kho hàng mẫu lab-test; kiểm soát số lượng tồn hệ thống theo tồn thực tại kho hàng mẫu, theo dõi hiện trạng kho mẫu, đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp để giảm thời gian tìm kiếm hàng mẫu.
Kiếm soát, thực hiện các công việc nhập kho, tìm mẫu xuất, xuất mẫu khi nhận đơn được cấp trên duyệt cho mượn, theo dõi danh sách công nợ hàng mẫu, hàng tháng báo cáo lại danh sách công nợ theo dõi cho cấp trên.
Nhận mẫu, nhập kho, sắp xếp, lưu mẫu kho hàng mẫu sau khi nhận mẫu về kho
Hỗ trợ nhân viên R&D, Điện gia dụng test mẫu mới, mẫu trước sản xuất, trước cont, bóc BOM linh kiện theo lượng hàng mẫu về khi có yêu cầu từ cấp trên.
Sửa chữa hàng đổi trả, hàng lỗi từ kho TMĐT, các NPP, Showroom,.... chuyển về kho Hà Nam.
Phân loại hàng đổi trả về kho Hà Nam về các kho hàng tương ứng với tình trạng hàng hóa sau khi đã kiểm tra.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường khối kĩ thuật
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản: excel, word...
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình và trách nhiệm.
Sinh sống ở Hà Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-9trđ/tháng
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh
Tham gia BHXH theo quy định, phúc lợi lễ tết, sinh nhật, du lịch, thẻ chăm sóc sức khỏe...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng và phát triển nghề nghiệp.
Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Mua hàng với giá ưu đãi công ty
Du lịch 2-3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 17 tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

