Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 Toà CIC Trung Kính,Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tham gia quay dựng các video giới thiệu dự án, sản phẩm, dịch vụ của công ty bất động sản.

Quay phim, ghi hình các sự kiện, hoạt động của công ty.

Biên tập, dựng video theo yêu cầu của công ty.

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về quay phim, dựng video.

Nắm vững các kỹ thuật quay phim, dựng video cơ bản.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.

Nắm bắt nhanh các kỹ thuật mới trong lĩnh vực quay dựng video.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 13.000.000đ- 18.000.000đ 6 tháng review lương 1 lần

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME

