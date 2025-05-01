Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm đồ uống của các thương hiệu hiện tại

Đào tạo kiến thức sơ chế, pha chế đồ uống cho nhân viên mới

Tìm hiểu, nghiên cứu các loại nguyên liệu, đồ uống mới

Hỗ trợ làm giáo trình đào tạo, bảng cost món sản phẩm

Làm bảng mô tả sản phẩm khi có sản phẩm mới

Có kế hoạch kiểm tra định kì các cửa hàng, làm bảng check kiểm soát thực hiện đúng quy trình pha chế, sơ chế đã được đào tạo

Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các bạn tốt nghiệp trường công nghệ thực phẩm

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, hoặc vị trí pha chế lĩnh vực đồ uống: cafe, trà sữa

Có đam mê pha chế, tìm tòi, sáng tạo đồ uống

Biết sử dụng phần mềm tin học văn phòng ( word,excel,powerpoint..)

Biết cách giao tiếp, không ngại đám đông

Chủ động trong công việc

Tuổi: <30 tuổi; Khoảng cách di chuyển từ nhà tới nơi làm việc: < 10km

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa + KPI

Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc

Môi trường làm việc GenZ năng động: Đội ngũ siêu cháy, anh em cực thân thiện, các hoạt động teambuilding, YEP…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

