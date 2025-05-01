Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
- Hà Nội: Ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm đồ uống của các thương hiệu hiện tại
Đào tạo kiến thức sơ chế, pha chế đồ uống cho nhân viên mới
Tìm hiểu, nghiên cứu các loại nguyên liệu, đồ uống mới
Hỗ trợ làm giáo trình đào tạo, bảng cost món sản phẩm
Làm bảng mô tả sản phẩm khi có sản phẩm mới
Có kế hoạch kiểm tra định kì các cửa hàng, làm bảng check kiểm soát thực hiện đúng quy trình pha chế, sơ chế đã được đào tạo
Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, hoặc vị trí pha chế lĩnh vực đồ uống: cafe, trà sữa
Có đam mê pha chế, tìm tòi, sáng tạo đồ uống
Biết sử dụng phần mềm tin học văn phòng ( word,excel,powerpoint..)
Biết cách giao tiếp, không ngại đám đông
Chủ động trong công việc
Tuổi: <30 tuổi; Khoảng cách di chuyển từ nhà tới nơi làm việc: < 10km
Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa + KPI
Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc GenZ năng động: Đội ngũ siêu cháy, anh em cực thân thiện, các hoạt động teambuilding, YEP…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI