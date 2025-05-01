Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15A, Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các khóa học Nha khoa cho học viên tiềm năng
Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, thời gian, học phí các khóa học
Giải đáp thắc mắc của học viên
Checkin, Chuẩn bị vật liệu, Teabreak, Ăn trưa,...
Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong thời gian diễn ra lớp học/hội thảo.
Công việc cụ thể sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên trong lĩnh vực Telesales, Chăm sóc khách hàng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm phục vụ công việc
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm phục vụ công việc
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập chính thức: 8-12 triệu trở lên + Thưởng chế độ + BHXH
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: thưởng các ngày lễ lớn, du lịch hàng năm, sinh nhật,...
Được tham gia các hoạt động team building, đào tạo nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: thưởng các ngày lễ lớn, du lịch hàng năm, sinh nhật,...
Được tham gia các hoạt động team building, đào tạo nâng cao kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI