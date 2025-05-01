Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15A, Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các khóa học Nha khoa cho học viên tiềm năng

Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, thời gian, học phí các khóa học

Giải đáp thắc mắc của học viên

Checkin, Chuẩn bị vật liệu, Teabreak, Ăn trưa,...

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong thời gian diễn ra lớp học/hội thảo.

Công việc cụ thể sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên trong lĩnh vực Telesales, Chăm sóc khách hàng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm phục vụ công việc

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: 8-12 triệu trở lên + Thưởng chế độ + BHXH

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: thưởng các ngày lễ lớn, du lịch hàng năm, sinh nhật,...

Được tham gia các hoạt động team building, đào tạo nâng cao kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin