Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Tuấn Hạnh, số 82/116 Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và xác định các đối tác tiềm năng phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết cho các buổi gặp gỡ, đàm phán với đối tác.

Tham gia vào các buổi họp, trao đổi với đối tác và ghi chép biên bản cuộc họp.

Hỗ trợ xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác hiện tại.

Tham gia vào việc theo dõi, đánh giá hiệu quả của các hoạt động hợp tác.

Hỗ trợ các công việc hành chính và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Quan hệ Công chúng hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và có khả năng thuyết phục.

Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 13–14 tháng lương/năm, được review lương hằng năm theo năng lực

Tham gia training nội bộ hàng tuần; có cơ hội phát triển kỹ năng để trở thành speaker/coach trong các buổi seminar nội bộ hoặc event do công ty tham gia

Cơ hội làm việc trong các dự án với khách hàng đến từ châu Âu, Úc, Singapore,... giúp nâng cao trình độ tiếng Anh

Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

Tham gia các CLB thể thao như bóng bàn, bóng đá

Nhiều hoạt động gắn kết: Teambuilding, Company Trip hằng năm

Phúc lợi đa dạng: hỗ trợ vé xe, Happy Hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ,...

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (giờ hành chính)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

