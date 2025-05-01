Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tour mới, hấp dẫn.

Xây dựng chương trình tour chi tiết, bao gồm lịch trình, điểm tham quan, phương tiện di chuyển, khách sạn, các hoạt động giải trí.

Quản lý và điều phối các hoạt động trong suốt quá trình tour diễn ra.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tour.

Hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.

Thực hiện các báo cáo về doanh thu, chi phí và hiệu quả của các tour.

Phối hợp với các đối tác như nhà hàng, khách sạn, hãng vận chuyển để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Tham gia các hoạt động marketing và bán hàng để quảng bá các tour du lịch.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm điều hành tour.

Hiểu biết sâu rộng về các điểm du lịch trong nước và quốc tế.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Đam mê du lịch và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội được tham gia các tour du lịch miễn phí hoặc giảm giá.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH

