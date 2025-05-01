Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Orion Media
- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Tham gia vào các cuộc meeting để hiểu rõ nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ planning các hoạt động marketing của Revu khi được yêu cầu từ CEO
Hỗ trợ đội vận hành trong quá trình làm việc với Influencer (không trực tiếp làm việc và chỉ hỗ trợ)
Hỗ trợ xây dựng dữ liệu Influencer để sử dụng nội bộ (ưu tiên phụ)
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh cơ bản
Kỹ năng powerpoint tốt
Kỹ năng thuyết trình tốt
Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 1.500.000đ + Phụ cấp
Thưởng nóng cho ý tưởng xuất sắc
Tự do sáng tạo và chia sẻ mọi ý tưởng
Học hỏi và tiếp xúc sâu Digital Marketing, đặc biệt là Influencer Marketing
Công ty luôn lắng nghe và sẵn sàng mọi nguồn lực để thực thi nhanh các ý tưởng tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
