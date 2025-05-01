Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Tham gia vào các cuộc meeting để hiểu rõ nhu cầu khách hàng

Hỗ trợ planning các hoạt động marketing của Revu khi được yêu cầu từ CEO

Hỗ trợ đội vận hành trong quá trình làm việc với Influencer (không trực tiếp làm việc và chỉ hỗ trợ)

Hỗ trợ xây dựng dữ liệu Influencer để sử dụng nội bộ (ưu tiên phụ)

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên viên có hiểu biết trong lĩnh vực Digital marketing, Influencer marketing, Content marketing

Tiếng Anh cơ bản

Kỹ năng powerpoint tốt

Kỹ năng thuyết trình tốt

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc T2-T6 (8h-17h30) & 1 buổi sáng Thứ bảy tuần thứ ba trong tháng

Thu nhập: 1.500.000đ + Phụ cấp

Thưởng nóng cho ý tưởng xuất sắc

Tự do sáng tạo và chia sẻ mọi ý tưởng

Học hỏi và tiếp xúc sâu Digital Marketing, đặc biệt là Influencer Marketing

Công ty luôn lắng nghe và sẵn sàng mọi nguồn lực để thực thi nhanh các ý tưởng tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media

