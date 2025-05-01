Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Công ty cổ phần Orion Media
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Orion Media

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Tham gia vào các cuộc meeting để hiểu rõ nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ planning các hoạt động marketing của Revu khi được yêu cầu từ CEO
Hỗ trợ đội vận hành trong quá trình làm việc với Influencer (không trực tiếp làm việc và chỉ hỗ trợ)
Hỗ trợ xây dựng dữ liệu Influencer để sử dụng nội bộ (ưu tiên phụ)

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên viên có hiểu biết trong lĩnh vực Digital marketing, Influencer marketing, Content marketing
Tiếng Anh cơ bản
Kỹ năng powerpoint tốt
Kỹ năng thuyết trình tốt

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc T2-T6 (8h-17h30) & 1 buổi sáng Thứ bảy tuần thứ ba trong tháng
Thu nhập: 1.500.000đ + Phụ cấp
Thưởng nóng cho ý tưởng xuất sắc
Tự do sáng tạo và chia sẻ mọi ý tưởng
Học hỏi và tiếp xúc sâu Digital Marketing, đặc biệt là Influencer Marketing
Công ty luôn lắng nghe và sẵn sàng mọi nguồn lực để thực thi nhanh các ý tưởng tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Orion Media

Công ty cổ phần Orion Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

