Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Học kiến thức phong thủy theo sự hướng dẫn từ người hướng dẫn trực tiếp và Master Hưng Nguyễn, Master Phùng Phương để đảm bảo công việc

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ phong thủy (Ví dụ các hồ sơ: xem ngày giờ, đặt tên cho con, xem lá số Bát tự, định hướng nghề nghiệp,...)

Tham gia nghiên cứu & phát triển sản phẩm/ dịch vụ, đóng góp ý tưởng và đề xuất cải tiến theo chủ trương phát triển của Công ty từng giai đoạn

Hỗ trợ các phòng ban khác về kiến thức Phong thủy

Một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn yêu thích và mong muốn tìm hiểu Phong thủy chính phái

Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ

Có tính kỷ luật cao và có trách nhiệm trong công việc, chỉ cần bạn dám nhận sai chúng tôi sẵn sàng cùng bạn sửa đổi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày

Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (8 triệu) + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Thưởng doanh số (nếu có)

Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, du lịch,...

Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, nghỉ Lễ Tết, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09) thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, ....

Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.

Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực phong thủy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

