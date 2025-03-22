Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Học kiến thức phong thủy theo sự hướng dẫn từ người hướng dẫn trực tiếp và Master Hưng Nguyễn, Master Phùng Phương để đảm bảo công việc
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ phong thủy (Ví dụ các hồ sơ: xem ngày giờ, đặt tên cho con, xem lá số Bát tự, định hướng nghề nghiệp,...)
Tham gia nghiên cứu & phát triển sản phẩm/ dịch vụ, đóng góp ý tưởng và đề xuất cải tiến theo chủ trương phát triển của Công ty từng giai đoạn
Hỗ trợ các phòng ban khác về kiến thức Phong thủy
Một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ
Có tính kỷ luật cao và có trách nhiệm trong công việc, chỉ cần bạn dám nhận sai chúng tôi sẵn sàng cùng bạn sửa đổi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, du lịch,...
Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, nghỉ Lễ Tết, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09) thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, ....
Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực phong thủy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
