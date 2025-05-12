Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH BIONU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH BIONU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH BIONU Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty TNHH BIONU Việt Nam

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH BIONU Việt Nam

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 23

- N06, ngách 3/9 Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Phân lập, tuyển chọn, bảo quản, hoạt hóa, nhân giống vi sinh vật phục vụ nghiên cứu, sản xuất, lên men.
Sử dụng phần mềm để thiết kế thí nghiệm, xử lý số liệu, mô phỏng thí nghiệm trong xây dựng, tối ưu quy trình sản xuất, lên men vi sinh.
Tổ chức, thực hiện nghiên cứu, tối ưu quy trình lên men sản xuất sản phẩm từ vi sinh vật từ quy mô phòng lab đến quy mô sản xuất công nghiệp: Lên men thu sinh khối, probiotic, các sản phẩm trao đổi từ vi sinh vật …
Xây dựng, tối ưu quy trình sản xuất, thu hồi, tinh chế sản phẩm sau lên men, chế biến nâng cao giá trị thành phẩm, nguyên liệu thu được sau lên men: Sản xuất yeast extract, yeast cell wall, b-glucan, enzyme, các chất có hoạt tính sinh học... từ vi sinh vật.
Xây dựng quy trình công nghệ, chuyển giao, đào tạo quy trình đến các nhà máy sản xuất. Tối ưu các điều kiện lên men (pH, nhiệt độ, lưu lượng khí, tốc độ khuấy ...), phương án lên men (theo mẻ, cấp dưỡng…), nâng cao hiệu suất thu hồi sản phẩm.
Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản phẩm cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thị trường, khách hàng khi có yêu cầu.
Ban hành tiêu chuẩn nguyên liệu cho sản xuất; Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng, ban hành các GMP công đoạn, HACCP; Tham gia audit các nhà máy; Kết hợp với các bộ phân liên quan ban hành tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị của dây truyền sản xuất.
Đầu mối, hướng dẫn các nhà máy hoàn thiện các thủ tục pháp lý PCCC, ĐTM, CFS, đăng ký sản phẩm mới.
Xử lý kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ cho các bộ phận liên quan khi cần: Sản xuất, đảm bảo chất lượng.
Quản lý thông tin, hồ sơ, đảm bảo bảo mật thông tin.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên ngành Công nghệ thực phẩm, Sinh học, Công nghệ sinh học.
- Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc tại lab, vị trí R&D vi sinh (có kinh nghiệm trong sản xuất probiotic, lên men, thu hồi sinh khối vi sinh vật là một lợi thế)
- Biết sử dụng phần mềm trong thiết kế, tối ưu thí nghiệm, xử lý số liệu bằng phần mềm (SPSS, minitab …), mô phỏng thí nghiệm.
- Có kiến thức về động học sinh trưởng vi sinh vật, dinh dưỡng vi sinh vật. Điều kiện, hình thức và phương pháp lên men, kiểm soát nhiễm trong lên men.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành vi sinh.
- Hiểu về máy móc, thiết bị, dụng cụ và hóa chất dùng cho phòng lab Vi sinh
- Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, GMP, HACCP, ISO. Luật quy định với nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy HS-GMP, CFS …
- Có thể đi công tác khi cần.

Tại Công ty TNHH BIONU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 13 đến 18 triệu đồng (thoả thuận tuỳ theo năng lực ứng viên)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, Tết, sáng kiến…
Tham gia teambuilding, du lịch…
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi, tham gia vào các dự án nghiên cứu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BIONU Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BIONU Việt Nam

Công ty TNHH BIONU Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô L7, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

