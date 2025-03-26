Tuyển Nhân viên R&D Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà B1

- 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

• Tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên trong các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Quản trị và Kinh doanh
• Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học; tham gia đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học
• Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có học vị Tiến sĩ hoặc đang làm Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan;
• Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy;
• Có năng lực sáng tạo và đam mê nghiên cứu, giảng dạy;
QUYỀN LỢI
• Mức lương cơ bản: Từ 25,000,000VND - 45,000,000VND++/tháng

Tại Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B1-144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

