Tuyển Content Marketing Công ty Cổ Phần Nerman làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43 The Premier, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Branding Marketing Manager: Lên ý tưởng, triển khai, đo lường các chiến dịch marketing của các sản phẩm trong hệ sinh thái.

- Content marketing manager: Lên ý tưởng, phát triển content cho các sản phẩm tập trung vào short video

- KOC, KOL marketing manager: Tự đưa ra ý tưởng và phương pháp hiệu quả để tạo ra sự phát triển của thương hiệu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên mới ra trường nhưng có ước mở doanh nghiệp của riêng mình

Đã đi làm dưới 5 năm nhưng chưa biết làm thế nào để phát triển

- Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng về quản trị dự án, marketing, sale, phát triển thị trường

Thời gian và địa điểm phỏng vấn:

Thời gian: 13:00 Thứ Ba ngày 12/11/2024

Địa điểm: Vườn Tây The Vuon - Luxury Garden Office D2 Giảng Võ Tháp A Tòa nhà D2 Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Khi tới bạn vui lòng chuẩn bị một mẫu CV bản cứng , Trang phục chỉnh chu

Tại Công ty Cổ Phần Nerman Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Từ 7.000.000 - 15.000.000 +++

Đãi ngộ: Tham gia chương trình đào tạo và làm việc nhưng vẫn được nhận lương thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra

Trải nghiệm: Làm việc thay đổi nhiều vị trí khác nhau trong môi trường startup nhiệt huyết phát triển theo từng ngày

Đào tạo: Được khám phá bản thân và tham gia đào tạo để trở thành những founder trong tương lai

Cơ hội: Cơ hội để trở thành Founder, Leader và Consultant làm việc tại các brand trong hệ sinh thái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nerman

