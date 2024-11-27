Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)

Xây dựng chương trình, báo giá và tư vấn bán tour, các dịch vụ cung cấp: Tour ghép nội địa và quốc tế; Tour đoàn nội địa và quốc tế; Dịch vụ visa hộ chiếu; Dịch vụ đặt xe; Đặt phòng khách sạn,...

Phối hợp BP Điều hành và các BP liên quan theo dõi tour đang chạy và xử lý các sự cố phát sinh.

Đảm bảo doanh số cam kết và thu hồi công nợ

Tiếp nhận thông tin đặt vé của khách hàng, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho KH; phối hợp BP vé xử lý thông tin, đặt, hoàn, huỷ vé kịp thời trong suốt hành trình.

Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Chủ động tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển các đối tượng khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng /phó phòng và Ban giám đốc

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành Du lịch

Tiếng anh giao tiếp tốt

Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác

Tự tin, nhanh nhẹn, ưa nhìn, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 – 12 triệu (Theo năng lực)

Được hưởng hoa hồng kinh doanh

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin