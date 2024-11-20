Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY TNHH GENERAL E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 326 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11

Lái xe văn phòng

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc & gia đình; CBNV Công ty hoặc khách (khi có phát sinh theo yêu cầu Giám đốc) trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

Phụ trách việc di chuyển theo sự phân công của Giám đốc.

Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng di chuyển.

Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty.

Giữ gìn bí mật nội dung công việc khi nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.

Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng cho kế toán.

Báo cáo & xử lý sự cố (tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường...) kịp thời và thích hợp.

Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Độ tuổi: từ 22 đến 34 tuổi.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lái xe cho Giám đốc.

Trung thực, tư duy phẩm chất cá nhân tốt, không có hình xăm.

Tính cách cẩn trọng, chu đáo.

Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.

Am hiểu luật lệ giao thông đường bộ.

Sẵn sàng làm ngoài giờ, đi công tác các tỉnh.

Yêu thích đọc sách, TDTT, vui vẻ, nhiệt tình, có thể phối hợp tốt với các phòng ban/ bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH GENERAL E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (upto 15tr gross);

Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương (tùy vào kết quả kinh doanh của Công ty);

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, tết,..;

Chính sách thưởng hấp dẫn: sinh nhật cá nhân, Tết Dương lịch, 30/04 & 01/05, 02/09 (500.000đ/Lễ), quà Tết, quà Trung thu...

Phúc lợi nhân viên khi có sự kiện cá nhân/gia đình: sinh nhật, hỷ sự, ốm đau...

Các phúc lợi khác: tham gia team building, xem phim, du lịch và các hoạt động do Công ty tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

