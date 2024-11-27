Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần IKEMSO Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn, giải đáp cho khách hàng các thông tin liên quan tới sản phẩm của công ty (Data từ công ty cung cấp, không cần tìm kiếm data).

Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác & chăm sóc khách hàng.

Tìm hiểu về thị trường, về đối thủ cạnh tranh báo cáo theo định kỳ.

Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh giáo dục.

Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại.

Thành thạo các kỹ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.

Nhanh nhẹn, kiên trì, bám đuổi mục tiêu khách hàng.

Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.

Tại Công ty cổ phần IKEMSO Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000-10.000.000đ/tháng + Thưởng KPI

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

Chính sách lương, thưởng, Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.

Chế độ tăng lương định kỳ theo chính sách của công ty và mức độ hoàn thành công việc theo KPI.

Được tham gia các hoạt động tập thể cùng Công ty như Teambuilding, sinh nhật...

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần IKEMSO Toàn Cầu

