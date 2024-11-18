Tuyển Thẩm định tín dụng SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Thẩm định tín dụng SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

SHINHAN FINANCE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
SHINHAN FINANCE Pro Company

Thẩm định tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định tín dụng Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Châu Thành

Mô Tả Công Việc Thẩm định tín dụng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiến hành xác minh trực tiếp nơi ở và nơi làm việc của khách hàng theo phân công của Công ty. Kết quả xác minh thực tế phải được hoàn tất đúng thời gian quy định.
Xác minh tính đúng đắn về việc làm và/hoặc tình trạng cư trú của khách hàng tại địa chỉ/công ty đã khai báo.
Cung cấp thêm thông tin liên quan đến nơi cư trú và/hoặc việc làm cho các bộ phận có liên quan trong việc đánh giá và ra quyết định tín dụng.
Phát hiện các hồ sơ gian lận với khai báo nơi cư trú và/hoặc việc làm giả mạo.
Đảm bảo rằng hồ sơ kết quả xác minh trung thực và chất lượng xác minh thực hiện đúng theo quy định của Công ty.
Hỗ trợ cho các đồng nghiệp ở khu vực có nhiều hồ sơ xử lý hoặc nghỉ phép.
Tham gia và hoàn thành các chương trình huấn luyện của Công ty (nếu có)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng thẩm định.
Trung thực, nhanh nhẹn, am hiểu đường xá tại địa bàn.
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Thích công việc di chuyển ngoài thị trường.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 6 - 10 triệu.
Được đào tạo bài bản và chuyên sâu
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN kết hợp bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty.
Thử việc nhận 100% lương.
12 ngày phép/năm.
Được tham gia các hoạt động team building, year end party,... hằng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN FINANCE Pro Company

SHINHAN FINANCE Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

