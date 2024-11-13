Tuyển Thẩm định tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Thẩm định tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định tín dụng Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thẩm định tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xem xét, kiểm tra hồ sơ vay vốn của khách hàng thuộc phân khúc cho vay có tài sản bảo đảm từ đơn vị kinh doanh theo danh mục hồ sơ được quy định của công ty.
Yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ/thông tin (nếu cần thiết) để đảm bảo hồ sơ của khách hàng đầy đủ và chính xác.
Trên cơ sở hồ sơ nhận được, thực hiện:
- Đánh giá/phân tích về tư cách khách hàng vay, khả năng tài chính.
- Đánh giá tính khả thi, hợp pháp của phương án vay vốn/phương án trả nợ vay của khách hàng.
- Thẩm định tính pháp lý, mức độ an toàn của tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay.
- Thẩm định thực tế, kiểm tra tài sản bảo đảm và nguồn trả nợ vay của khách hàng.
- Lập tờ trình thẩm định, đánh giá rủi ro phát sinh (nếu có) và đề xuất trước khi cấp tín dụng cho khách hàng.
- Tuân thủ yêu cầu về thời gian và chất lượng xử lý hồ sơ.
Tuân thủ đúng qui trình, nội quy cấp tín dụng của Công ty và thực hiện báo cáo hàng tuần, hàng tháng.
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 24 tuổi đến 30 tuổi.
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên những ngành có liên quan đến Tài chính ngân hàng.
Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực/ngành liên quan đến tài chính/ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm tại vị trí thẩm định tín dụng.
Am hiểu quy định/quy trình cấp tín dụng trong các tổ chức tín dụng. Có khả năng tham gia xây dựng quy định/ quy trình cấp tín dụng.
Nắm vững và thực hiện thành thạo các quy định/quy trình tín dụng của ngân hàng, Công ty tài chính.
Khả năng nắm bắt các vấn đề về pháp luật. Hiểu biết chung về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.
Khả năng phân tích và quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Trình độ Anh ngữ và Tin học văn phòng: Cơ bản.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc “Chuyên nghiệp - Thân thiện - Hiệu quả”. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là cung cấp một nơi làm việc với thu nhập hấp dẫn, các cơ hội phát triển và sự phát triển bền vững.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn với lương tháng 13 và chuyến đi một tuần du lịch tại Hàn Quốc để ghi nhận tất cả thành tích và nỗ lực của bạn tại Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam.
15 ngày nghỉ phép hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ và các sự kiện của công ty.
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe từ nhân viên cấp cao trở lên.
Môi trường trẻ trung, năng động, không giới hạn rào cản về ý tưởng mới.
Cơ hội thăng tiến nội bộ linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

