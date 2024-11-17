Tuyển Thẩm định tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thẩm định tín dụng

Tái thẩm định, đề xuất phê duyệt: (i) GHTD/khoản tín dụng, (ii) cơ cấu nợ, (iii) các nội dung liên quan đến TSBĐ (nhận, thay đổi TSBĐ) và (iv) thay đổi các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phối hợp với Phòng liên quan thuộc khối Khách hàng trình NHNN các trường hợp cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định của NHCT đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Pháp luật và NHNN quy định.

Rà soát kết quả chẩm điểm và phê duyệt hạng tín dụng khách hàng (không bao gồm định chế tài chính), kết quả đánh giá lại hạng tín dụng khách hàng định kỳ theo quy định của NHCT

Tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy trình, chính sách, quy chế, quy định, mẫu biểu... liên quan đến các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến thông tin hồ sơ cấp tín dụng, báo cáo rà soát sau cấp tín dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài,

Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.

Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 03 làm tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoặc tối thiểu 02 năm làm công tác tái thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp;

Có kinh nghiệm thực tế và am hiểu về lĩnh vực tín dụng, có kinh nghiệm trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.

Kỹ năng:

Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, thẩm định và giám sát tín dụng, nhận định rủi ro và ra quyết định;

Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện

Lương thưởng hấp dẫn

Được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng dành cho các cán bộ nhân viên

Được tham gia các chương trình đào tạo của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company

