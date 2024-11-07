Tuyển Thẩm định tín dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thẩm định tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận công việc được giao hồ sơ từ trưởng nhóm khảo sát. Liên hệ khách hàng thống nhất lại lịch khảo sát và báo lại với trưởng nhóm khảo sát.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài sản khảo sát và phản hồi lại với trưởng nhóm khảo sát/chăm sóc khách hàng trong trường hợp có các vấn đề đặc thù phát sinh

- Thu thập thông tin khách hàng (CCCD/CMT), thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý. Thu thập thông tin tài sản so sánh đối với các hồ sơ theo yêu cầu của trưởng nhóm khảo sát

- Các yêu cầu khác theo Quy định của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học.

- Có kiến thức về Thẩm định giá, Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản, Luật kinh tế và các văn bản Pháp luật khác liên quan.

- Kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận định tình hình thị trường.

-Kỹ năng làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả.

- Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc tốt - Kỹ năng giao tiếp tốt"

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, trung thực.

- Hòa đồng và có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Theo năng lực

- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ

- Chế độ bảo hiểm sức khoẻ cùng các chế độ khác theo quy định

- Thưởng lễ tết, Hiếu hỷ

- BHXH theo luật Lao động

- Team building, du lịch hàng năm, review lương định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin