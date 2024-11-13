Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 2D thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 2D thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty VTC Online
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty VTC Online

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty VTC Online

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện công việc thiết kế chính cho các dự án website/microsite/app của công ty bao gồm: lên concept thiết kế, layouts, UX, UI.
Nghiên cứu, cập nhật những xu hướng & cải tiến mới về cả công nghệ, kỹ thuật thiết kế để áp dụng vào các dự án.
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (poster, banner quảng cáo, catalogue, video clip...) trên Facebook, website, POSM.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các công cụ các công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator,
Biết sử dụng figma là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point...
Có kinh nghiệm thiết kế trang web, ứng dụng mobile
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên về thiết kế banner, poster quảng cáo, catalog, video clip,Web Design...)
Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao
Chịu khó tìm hiểu các thiết kế trending hiện tại
Làm việc theo nhóm và độc lập. Có khả năng đưa ra những ý kiến và quyết định cho công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa
Vui lòng gửi kèm portfolio sản phẩm thiết kế đã làm

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận đảm bảo xứng đáng với năng lực của từng người, từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng
Thường tiền hoặc hiện vật tất cả các ngày lễ, kỷ niệm trong năm
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân
Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt VTC Online Care
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa và máy tính
Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty VTC Online

Công ty VTC Online

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

