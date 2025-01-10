Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 26 Triệu

Mức lương 15 - 26 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: 19 Đường 11, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Có xe đưa đón từ thành phố Bắc Ninh về công ty

• Thiết kế CAD (3D, 2D) phục vụ cho việc chế tạo linh kiện phụ kiện máy móc.

• Sử dụng phần mềm Auto CAD và Inventor để thực hiện thiết kế.

• Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới.

• Đảm bảo thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của khách hàng.

• Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để thực hiện các dự án thiết kế.

• Duy trì tài liệu thiết kế và bản vẽ kỹ thuật chính xác.

• Cập nhật và cải tiến quy trình thiết kế để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế 2D, 3D.

• Thành thạo phần mềm Auto CAD và Inventor.

• Kỹ năng thiết kế và tư duy sáng tạo tốt.

• Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

