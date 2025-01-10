Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 26 Triệu

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 26 Triệu

Taixin Printing Vina
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Taixin Printing Vina

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Taixin Printing Vina

Mức lương
15 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: VSIP Bac Ninh Co., Ltd., 19 Đường 11, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 26 Triệu

Địa điểm làm việc: 19 Đường 11, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam
Có xe đưa đón từ thành phố Bắc Ninh về công ty
• Thiết kế CAD (3D, 2D) phục vụ cho việc chế tạo linh kiện phụ kiện máy móc.
• Sử dụng phần mềm Auto CAD và Inventor để thực hiện thiết kế.
• Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới.
• Đảm bảo thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của khách hàng.
• Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để thực hiện các dự án thiết kế.
• Duy trì tài liệu thiết kế và bản vẽ kỹ thuật chính xác.
• Cập nhật và cải tiến quy trình thiết kế để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Với Mức Lương 15 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế 2D, 3D.
• Thành thạo phần mềm Auto CAD và Inventor.
• Kỹ năng thiết kế và tư duy sáng tạo tốt.
• Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Taixin Printing Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Taixin Printing Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Taixin Printing Vina

Taixin Printing Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19 Đường 11, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

