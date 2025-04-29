Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế 3D chi tiết máy và các sản phẩm máy tự động, bán tự động phục vụ dây chuyền lắp ráp bản mạch PCB.
- Suy nghĩ cải tiến máy móc, thiết bị, dụng cụ, Jig để hỗ trợ người công nhân nâng cao năng suất, cắt giảm thao tác lãng phí,…
- Thiết lập dự toán cho các dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy,….
- Thành thạo phần mềm thiết kế 3D, đặc biệt inventor.
- Có tư duy thiết kế tốt, đưa ra được phương án thiết kế tối ưu.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng (word, excel, power point,…)
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc tốt.
- Nhiệt tình, cẩn thận có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khi trở thành một thành viên của UMCVN, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
1. Cơ hội thăng tiến cao: Tổ chức đánh giá, xét duyệt tăng chức hàng năm
Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo
Có cơ hội đào tạo nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
