Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế 3D chi tiết máy và các sản phẩm máy tự động, bán tự động phục vụ dây chuyền lắp ráp bản mạch PCB.

- Suy nghĩ cải tiến máy móc, thiết bị, dụng cụ, Jig để hỗ trợ người công nhân nâng cao năng suất, cắt giảm thao tác lãng phí,…

- Thiết lập dự toán cho các dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy,….

- Thành thạo phần mềm thiết kế 3D, đặc biệt inventor.

- Có tư duy thiết kế tốt, đưa ra được phương án thiết kế tối ưu.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng (word, excel, power point,…)

- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc tốt.

- Nhiệt tình, cẩn thận có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khi trở thành một thành viên của UMCVN, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

1. Cơ hội thăng tiến cao: Tổ chức đánh giá, xét duyệt tăng chức hàng năm

Quyền Lợi

Đào tạo

Có cơ hội đào tạo nước ngoài

