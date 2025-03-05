Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Ghs Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Ghs Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Ghs Vina
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Ghs Vina

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH Ghs Vina

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH GHS Vina – Doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên cung cấp và bảo dưỡng hệ thống máy nén khí, máy sấy khí, tháp giải nhiệt, bình tank, bơm chân không, máy móc công nghiệp và thi công hệ thống đường ống khí nhà xưởng. Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ Sư Thiết Kế AutoCAD 2D, 3D để gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp và năng động!
máy nén khí, máy sấy khí, tháp giải nhiệt, bình tank, bơm chân không, máy móc công nghiệp
hệ thống đường ống khí nhà xưởng
Kỹ Sư Thiết Kế AutoCAD 2D, 3D
• Thiết kế bản vẽ kỹ thuật trên AutoCAD 2D, 3D cho hệ thống cơ khí, đường ống công nghiệp.
AutoCAD 2D, 3D
• Triển khai, chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu kỹ thuật và thực tế thi công.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thiết kế khả thi, tối ưu.
• Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công (nếu cần).
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến thiết kế cơ khí, hệ thống đường ống công nghiệp.
• Tốt nghiệp Đại học
• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế.
• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
• Thành thạo AutoCAD 2D, 3D và các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác.
• Thành thạo AutoCAD 2D, 3D

Tại Công Ty TNHH Ghs Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ghs Vina

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ghs Vina

Công Ty TNHH Ghs Vina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

