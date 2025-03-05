Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Ghs Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH GHS Vina – Doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên cung cấp và bảo dưỡng hệ thống máy nén khí, máy sấy khí, tháp giải nhiệt, bình tank, bơm chân không, máy móc công nghiệp và thi công hệ thống đường ống khí nhà xưởng. Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ Sư Thiết Kế AutoCAD 2D, 3D để gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp và năng động!

• Thiết kế bản vẽ kỹ thuật trên AutoCAD 2D, 3D cho hệ thống cơ khí, đường ống công nghiệp.

• Triển khai, chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu kỹ thuật và thực tế thi công.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thiết kế khả thi, tối ưu.

• Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công (nếu cần).

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến thiết kế cơ khí, hệ thống đường ống công nghiệp.

• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế.

• Thành thạo AutoCAD 2D, 3D và các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác.

Tại Công Ty TNHH Ghs Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ghs Vina

