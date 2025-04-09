Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Motives Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Motives Vietnam Corporation
- Hồ Chí Minh: M Building, 09 Street No.8, Zone A, South New Urban Area Tan Phu Ward, District 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Team bao gồm 22 người
- Làm việc trực tiếp với Pattern Supervisor
1. Tiếp nhận thông tin,TLKT, (áo mẫu nếu có) từ khách hàng:
- Đọc, kiểm tra, phân tích tài liệu (Teck Pack/ Trimlist)
- Phân tích áo mẫu.
- Tạo miền lưu trữ.
- Tạo bảng Rul.
2. Làm thiết kế Rập:
Thiết kế từ Block khách hàng
- Kiểm,chỉnh đường may, cấu trúc, thông số, tạo full chi tiết từ rập theo TLKT, Trimlist.
3. Thiết kế mới:
- Thiết kế Block theo tài liệu áo mẫu.
- Hoàn thiện chính, lót may mẫu ảo 3D kiểm tra from dáng nếu cần.
- Tạo full chi tiết theo TLKT, Trimlist.
- Tạo Model theo Trimlist.
4. Chuyển rập may mẫu:
- Chuyển rập sang sơ đồ cắt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Motives Vietnam Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Personal healthcare (insurance)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
