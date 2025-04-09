Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Motives Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Team bao gồm 22 người

- Làm việc trực tiếp với Pattern Supervisor

1. Tiếp nhận thông tin,TLKT, (áo mẫu nếu có) từ khách hàng:

- Đọc, kiểm tra, phân tích tài liệu (Teck Pack/ Trimlist)

- Phân tích áo mẫu.

- Tạo miền lưu trữ.

- Tạo bảng Rul.

2. Làm thiết kế Rập:

Thiết kế từ Block khách hàng

- Kiểm,chỉnh đường may, cấu trúc, thông số, tạo full chi tiết từ rập theo TLKT, Trimlist.

3. Thiết kế mới:

- Thiết kế Block theo tài liệu áo mẫu.

- Hoàn thiện chính, lót may mẫu ảo 3D kiểm tra from dáng nếu cần.

- Tạo full chi tiết theo TLKT, Trimlist.

- Tạo Model theo Trimlist.

4. Chuyển rập may mẫu:

- Chuyển rập sang sơ đồ cắt.