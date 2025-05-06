Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH A.H.Co làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Đường Quách Văn Tuấn, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Phối hợp với kiến trúc sư, nhà thầu và các bên liên quan để đảm bảo sự liền mạch và hiệu quả trong quá trình triển khai dự án.

Phát triển và trình bày các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ 2D và 3D, mô hình 3D cho dự án.

Lựa chọn vật liệu, màu sắc, kết cấu phù hợp với thiết kế và ngân sách dự án.

Giám sát quá trình thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đúng như kế hoạch.

Quản lý và cập nhật hồ sơ, tài liệu dự án.

Tham gia các cuộc họp, trình bày ý tưởng thiết kế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đề xuất các giải pháp tối ưu về chi phí, kỹ thuật và thẩm mỹ cho dự án.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế triển lãm/trưng bày.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như AutoCAD, 3Ds Max, SketchUp, Photoshop, Illustrator.

Khả năng tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt và khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, khả năng thuyết trình và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, quản lý dự án nhỏ.

Chịu được áp lực công việc, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH A.H.Co Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11 triệu - 18 triệu, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A.H.Co

