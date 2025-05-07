Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 90 Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận brief từ Creative/ Planning team.
Phát triển ý tưởng liên quan đến thiết kế và sản phẩm 3D (Event, Activation booth, POSM 3D, sân khấu,...)
Phối hợp làm việc với các bộ phận Creative/Planning/Account/Production trong toàn bộ quá trình pitching dự án; đảm bảo tính nhất quán và khả thi của tất cả các hạng mục thiết kế từ khâu lên ý tưởng đến triển khai thực tế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty agency quảng cáo.
Thành thạo các phần mềm thiết kế phổ biến: 3D (3Ds Max, Lumion hoặc Blender,...)
Có khả năng sử dụng Cinema 4D/Blender là một lợi thế
Thành thạo các phần mềm Microsoft Office
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Sẵn sàng học hỏi để phát triển sự nghiệp
Quản lý thời gian tốt
Làm việc nhóm hiệu quả
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: dựa trên kinh nghiệm và năng lực
Thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thành tích hàng năm theo chính sách của công ty.
Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Các khoản khác: Quà tặng Sinh Nhật, lì xì đầu năm, chuyến du lịch của công ty hàng năm trong hoặc ngoài nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trợ cấp lễ 30/4; 2/9 và Tết Tây.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
