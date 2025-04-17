Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Huy Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

• Thiết kế 2D (visual, poster, artwork, ấn phẩm in ấn….)

• Thiết kế 3D (gian hàng, photobooth,mockup…)

• Bóc tách bản vẽ từ thiết kế đến sản xuất.

• Tham gia xây dựng ý tưởng sáng tạo và thiết kế theo yêu cầu cho các dự án.

• Nghiên cứu, phân tích và xác định yêu cầu thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng.

• Hỗ trợ và hợp tác cùng team để đảm bảo tiến độ và chất lượng bản thiết kế.

• Thực hiện công việc ngoài giờ (overtime) theo từng dự án, được nghỉ bù ngay sau khi dự án kết thúc; áp dụng lịch làm việc linh động.

• Tham gia công tác hiện trường: khảo sát hiện trường, giám sát lắp đặt các hạng mục tại sự kiện, gian hàng, giám sát sản xuất tại xưởng quảng cáo.

• Gặp gỡ và chăm sóc khách hàng.

• Cam kết bảo mật thông tin, không tiết lộ dữ liệu các dự án bảo mật và tài liệu của công ty.

• Được đào tạo và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình làm việc.