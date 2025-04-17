Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Huy Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty TNHH Huy Trung
- Hồ Chí Minh: 97/14 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
• Thiết kế 2D (visual, poster, artwork, ấn phẩm in ấn….)
• Thiết kế 3D (gian hàng, photobooth,mockup…)
• Bóc tách bản vẽ từ thiết kế đến sản xuất.
• Tham gia xây dựng ý tưởng sáng tạo và thiết kế theo yêu cầu cho các dự án.
• Nghiên cứu, phân tích và xác định yêu cầu thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng.
• Hỗ trợ và hợp tác cùng team để đảm bảo tiến độ và chất lượng bản thiết kế.
• Thực hiện công việc ngoài giờ (overtime) theo từng dự án, được nghỉ bù ngay sau khi dự án kết thúc; áp dụng lịch làm việc linh động.
• Tham gia công tác hiện trường: khảo sát hiện trường, giám sát lắp đặt các hạng mục tại sự kiện, gian hàng, giám sát sản xuất tại xưởng quảng cáo.
• Gặp gỡ và chăm sóc khách hàng.
• Cam kết bảo mật thông tin, không tiết lộ dữ liệu các dự án bảo mật và tài liệu của công ty.
• Được đào tạo và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình làm việc.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại Công ty TNHH Huy Trung Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huy Trung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
