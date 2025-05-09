Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Designlab làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Designlab
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Designlab

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Designlab

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5F – VOV Building, No.07 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

• Create high-quality 3D visualizations for architectural and interior design projects.
• Set Camera, lighting, and materials settings from 3ds max.
• 3D rendering and rendering using 3Ds max software based on input from the customer and the project leader for the most aesthetic final image.
• Collaborate closely with architects, interior designers, and project managers to understand design intent and project requirements
• Complete assigned tasks on schedule and with the required quality.
• Tạo các hình ảnh 3D chất lượng cao cho các dự án kiến trúc và thiết kế nội thất.
• Thiết lập góc camera, ánh sáng và vật liệu trong phần mềm 3ds Max.
• Thực hiện dựng hình và render bằng phần mềm 3ds Max dựa trên yêu cầu từ khách hàng và trưởng dự án để tạo ra hình ảnh cuối cùng đạt tính thẩm mỹ cao nhất.
• Phối hợp chặt chẽ với kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và quản lý dự án để hiểu rõ ý tưởng thiết kế và yêu cầu của dự án.
• Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Designlab Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Designlab

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Designlab

Designlab

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VOV building on Nguyen Thi Minh Khai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

