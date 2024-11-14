Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 75 Triệu

Mức lương 55 - 75 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1., Quận 1

Mô Tả Công Việc

• Thiết kế hình ảnh, video mô tả thương hiệu hoặc truyền tải thông điệp đến đúng tệp khách hàng.

• Chịu trách nhiệm chuẩn bị thiết kế theo các chiến dịch marketing đã đề ra đúng hạn.

• Ứng phó linh hoạt, cải thiện thiết kế khi cần thiết.

• Giao tiếp, làm việc chặt chẽ với Giám đốc bộ phận để nắm bắt, truyền đạt nội dung hiệu quả.

• Chịu trách nhiệm đánh giá và phân tích hiệu quả của các ấn phẩm truyền thông/hình ảnh thương hiệu sau các chiến dịch trên các kênh/nền tảng khác nhau.

• Các công việc khác do Giám đốc bộ phận giao

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành đại học: Thiết kế/Truyền thông/Nội thất hoặc chuyên ngành liên quan.

• Có 1-2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực liên quan. Quen với môi trường nghệ thuật là một lợi thế.

• Tư duy logic, sáng tạo, có khả năng đưa ra ý tưởng và thực hiện.

• Ưu tiên có hiểu biết về chuyển động 3D, các ứng dụng thiết kế 3D & in ấn.

• Phải thành thạo các công cụ thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

• Có khả năng chụp ảnh, quay phim và các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế.

• Khả năng tổ chức công việc độc lập cũng như làm việc nhóm, khả năng quan sát và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả, đúng hạn.

• Tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc nghệ thuật, thoải mái, sáng tạo, năng động.

- Được tham dự các triển lãm nghệ thuật diễn ra trong khu vực.

- 1 Năm tăng lương cứng 1 lần.

- Có lương thưởng khi đạt KPI.

- Tiếp xúc với dự án nghệ thuật và đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

