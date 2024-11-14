Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 75 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 75 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Mức lương
55 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1., Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 55 - 75 Triệu

• Thiết kế hình ảnh, video mô tả thương hiệu hoặc truyền tải thông điệp đến đúng tệp khách hàng.
• Chịu trách nhiệm chuẩn bị thiết kế theo các chiến dịch marketing đã đề ra đúng hạn.
• Ứng phó linh hoạt, cải thiện thiết kế khi cần thiết.
• Giao tiếp, làm việc chặt chẽ với Giám đốc bộ phận để nắm bắt, truyền đạt nội dung hiệu quả.
• Chịu trách nhiệm đánh giá và phân tích hiệu quả của các ấn phẩm truyền thông/hình ảnh thương hiệu sau các chiến dịch trên các kênh/nền tảng khác nhau.
• Các công việc khác do Giám đốc bộ phận giao

Với Mức Lương 55 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành đại học: Thiết kế/Truyền thông/Nội thất hoặc chuyên ngành liên quan.
• Có 1-2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực liên quan. Quen với môi trường nghệ thuật là một lợi thế.
• Tư duy logic, sáng tạo, có khả năng đưa ra ý tưởng và thực hiện.
• Ưu tiên có hiểu biết về chuyển động 3D, các ứng dụng thiết kế 3D & in ấn.
• Phải thành thạo các công cụ thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
• Có khả năng chụp ảnh, quay phim và các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế.
• Khả năng tổ chức công việc độc lập cũng như làm việc nhóm, khả năng quan sát và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả, đúng hạn.
• Tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc nghệ thuật, thoải mái, sáng tạo, năng động.
- Được tham dự các triển lãm nghệ thuật diễn ra trong khu vực.
- 1 Năm tăng lương cứng 1 lần.
- Có lương thưởng khi đạt KPI.
- Tiếp xúc với dự án nghệ thuật và đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 38A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

