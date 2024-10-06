Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49D, Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

- Thiết kế hoa văn họa tiết trên phần mềm đồ họa Photoshop, AI.

- Hạ họa tiết lên rập, sắp xếp file, dàn file...

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

- Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa Photoshop, AI.

- Có khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm với công việc.

- Có tư duy sáng tạo thẩm mỹ tốt, tỷ mỉ chu đáo, chủ động trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm

- Chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 8 triệu - 20 triệu / tháng

- Làm việc trong môi trường vui vẻ thân thiện, làm việc giờ hành chính, nghỉ chủ nhật , lễ , tết theo quy định nhà nước.

- Thưởng tháng 13 và lễ, tết

- Cơ hội đào tạo, phát triển trong công việc, gắn bó lâu dài

- Phụ cấp đi lại, ăn uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M

