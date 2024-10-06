Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49D, Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Thiết kế hoa văn họa tiết trên phần mềm đồ họa Photoshop, AI.
- Hạ họa tiết lên rập, sắp xếp file, dàn file...
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa Photoshop, AI.
- Có khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm với công việc.
- Có tư duy sáng tạo thẩm mỹ tốt, tỷ mỉ chu đáo, chủ động trong công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm
- Chăm chỉ, chịu khó.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm: 8 triệu - 20 triệu / tháng
- Làm việc trong môi trường vui vẻ thân thiện, làm việc giờ hành chính, nghỉ chủ nhật , lễ , tết theo quy định nhà nước.
- Thưởng tháng 13 và lễ, tết
- Cơ hội đào tạo, phát triển trong công việc, gắn bó lâu dài
- Phụ cấp đi lại, ăn uống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
