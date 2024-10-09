Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 944/1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Xây dựng và phát triển các yếu tố hình ảnh nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, kiểu chữ, mẫu thiết kế ứng dụng). Đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh trên tất cả các kênh truyền thông và sản phẩm thương hiệu. Sáng tạo các hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu qua thiết kế. Thiết kế ấn phẩm marketing: Thiết kế tờ rơi, brochure, banner, catalogue, hồ sơ công ty và các tài liệu truyền thông khác. Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển concept cho các chiến dịch quảng cáo. Hỗ trợ thiết kế nội dung cho các nền tảng số như website, mạng xã hội. Quay phim và dựng phim: Tham gia vào quá trình sản xuất video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc sự kiện của công ty. Quay phim, biên tập video, tạo hiệu ứng chuyển động (motion graphics) và xử lý hậu kỳ cho các dự án video. Chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, hoặc ảnh profile để phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và truyền thông. Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp ảnh, hiểu rõ về ánh sáng và bố cục. Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing và Nhân sự để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược quảng bá và văn hóa công ty. Nhận yêu cầu từ các bộ phận khác và phát triển ý tưởng thiết kế theo đúng nhu cầu.
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Xây dựng và phát triển các yếu tố hình ảnh nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, kiểu chữ, mẫu thiết kế ứng dụng). Đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh trên tất cả các kênh truyền thông và sản phẩm thương hiệu. Sáng tạo các hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu qua thiết kế.
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu:
Xây dựng và phát triển các yếu tố hình ảnh nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, kiểu chữ, mẫu thiết kế ứng dụng). Đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh trên tất cả các kênh truyền thông và sản phẩm thương hiệu. Sáng tạo các hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu qua thiết kế.
Xây dựng và phát triển các yếu tố hình ảnh nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, kiểu chữ, mẫu thiết kế ứng dụng).
Đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh trên tất cả các kênh truyền thông và sản phẩm thương hiệu.
Sáng tạo các hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu qua thiết kế.
Thiết kế ấn phẩm marketing: Thiết kế tờ rơi, brochure, banner, catalogue, hồ sơ công ty và các tài liệu truyền thông khác. Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển concept cho các chiến dịch quảng cáo. Hỗ trợ thiết kế nội dung cho các nền tảng số như website, mạng xã hội.
Thiết kế ấn phẩm marketing:
Thiết kế tờ rơi, brochure, banner, catalogue, hồ sơ công ty và các tài liệu truyền thông khác. Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển concept cho các chiến dịch quảng cáo. Hỗ trợ thiết kế nội dung cho các nền tảng số như website, mạng xã hội.
Thiết kế tờ rơi, brochure, banner, catalogue, hồ sơ công ty và các tài liệu truyền thông khác.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển concept cho các chiến dịch quảng cáo.
Hỗ trợ thiết kế nội dung cho các nền tảng số như website, mạng xã hội.
Quay phim và dựng phim: Tham gia vào quá trình sản xuất video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc sự kiện của công ty. Quay phim, biên tập video, tạo hiệu ứng chuyển động (motion graphics) và xử lý hậu kỳ cho các dự án video.
Quay phim và dựng phim:
Tham gia vào quá trình sản xuất video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc sự kiện của công ty. Quay phim, biên tập video, tạo hiệu ứng chuyển động (motion graphics) và xử lý hậu kỳ cho các dự án video.
Tham gia vào quá trình sản xuất video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc sự kiện của công ty.
Quay phim, biên tập video, tạo hiệu ứng chuyển động (motion graphics) và xử lý hậu kỳ cho các dự án video.
Chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, hoặc ảnh profile để phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và truyền thông. Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp ảnh, hiểu rõ về ánh sáng và bố cục.
Chụp ảnh:
Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, hoặc ảnh profile để phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và truyền thông. Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp ảnh, hiểu rõ về ánh sáng và bố cục.
Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, hoặc ảnh profile để phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và truyền thông.
Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp ảnh, hiểu rõ về ánh sáng và bố cục.
Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing và Nhân sự để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược quảng bá và văn hóa công ty. Nhận yêu cầu từ các bộ phận khác và phát triển ý tưởng thiết kế theo đúng nhu cầu.
Phối hợp với các bộ phận khác:
Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing và Nhân sự để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược quảng bá và văn hóa công ty. Nhận yêu cầu từ các bộ phận khác và phát triển ý tưởng thiết kế theo đúng nhu cầu.
Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing và Nhân sự để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược quảng bá và văn hóa công ty.
Nhận yêu cầu từ các bộ phận khác và phát triển ý tưởng thiết kế theo đúng nhu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, marketing, hoặc truyền thông. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực quay dựng phim và chụp ảnh. Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, v.v. Kiến thức về thương hiệu: Am hiểu về xây dựng thương hiệu và quản lý hình ảnh thương hiệu. Kỹ năng sáng tạo: Khả năng tư duy sáng tạo và phát triển các concept độc đáo, khác biệt. Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp và làm việc tốt với các bộ phận khác.
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, marketing, hoặc truyền thông. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực quay dựng phim và chụp ảnh.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, v.v.
Kỹ năng phần mềm:
Kiến thức về thương hiệu: Am hiểu về xây dựng thương hiệu và quản lý hình ảnh thương hiệu.
Kiến thức về thương hiệu:
Kỹ năng sáng tạo: Khả năng tư duy sáng tạo và phát triển các concept độc đáo, khác biệt.
Kỹ năng sáng tạo:
Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp và làm việc tốt với các bộ phận khác.
Kỹ năng làm việc nhóm:

Tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Cơ hội phát triển sự nghiệp và làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động. Khám sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.
Khám sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 944/1, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

