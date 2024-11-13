Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: xưởng số 9, đường số 4, cụm CN Liên Minh, Đức Hòa Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Nhận mẫu đệm vai từ bộ phận kế hoạch, kiểm tra đánh giá mẫu.

Vẽ rập mẫu đệm vai.

Hoàn thiện mẫu đệm vai (cắt, may, ép...)

Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ

Tốt nghiệp: cao đẳng, đại học các ngành dệt may, da giày

Sử dụng được các phần mềm thiết kế trong ngành may.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Du lịch

KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin