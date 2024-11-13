Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: xưởng số 9, đường số 4, cụm CN Liên Minh, Đức Hòa Hạ, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Nhận mẫu đệm vai từ bộ phận kế hoạch, kiểm tra đánh giá mẫu.
Vẽ rập mẫu đệm vai.
Hoàn thiện mẫu đệm vai (cắt, may, ép...)
Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ Nữ
Tốt nghiệp: cao đẳng, đại học các ngành dệt may, da giày
Sử dụng được các phần mềm thiết kế trong ngành may.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Du lịch
KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
