Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Trì ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm in ấn như catalogue, flyer, poster, standee, biển bảng, bao bì sản phẩm...
- Thiết kế các sản phẩm truyền thông, tiếp thị phục vụ cho hoạt động kinh doanh: ảnh bìa, banner, website, thư mời, backdrop, voucher... theo ý tưởng được phê duyệt, đảm bảo về nhận diện thương hiệu, mang tính thẩm mỹ, sáng tạo cao đúng với định vị của công ty.
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như biển bảng, tờ rơi... hỗ trợ cho việc nhận diện hình ảnh công ty tại điểm bán.
- Ưu tiên biết chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, quay dựng video căn bản hỗ trợ bộ phận Media.
- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của bộ phận quản lý và BLĐ Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ/mỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như Illustrator, Photoshop, Capcut...
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế
- Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng
- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ, có tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo.
- Tinh thần trách nhiệm, trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết/nghiên cứu/yêu thích về ngành nội thất.

Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000đ
- Thời gian thử việc: 1 tháng fulltime.
- Làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật và nghỉ tất cả các ngày lễ theo quy định của Nhà nước. Hưởng thêm 12 ngày nghỉ phép theo quy định của công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, được đào tạo kỹ năng chuyên sâu
- Tham gia các hoạt động thể thao, giải trí tại văn phòng; các hoạt động team- building, dã ngoại, sinh nhật thành viên, đá bóng, từ thiện, du lịch... được công ty tổ chức thường xuyên.
- Hưởng chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thăm hỏi ốm, đám cưới, thai sản...)
5.Thời gian làm việc : Làm hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.
6. Hồ sơ gồm:
– CV tóm tắt quá trình làm việc của bản thân.
– Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
– Bản sao giấy khai sinh, chứng chỉ các văn bằng khác liên quan.
– Giấy khám sức khỏe chưa quá 06 tháng.
– Thẻ CCCD, hộ khẩu photo có công chứng của cơ quan có thẩm qyền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 06 -07, Khu CN Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

