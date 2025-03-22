Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Mảng KOC/KOLs & Branding
Mảng Content hỗ trợ Branding
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các lĩnh vực liên quan.
Đam mê mảng KOC/KOLs, branding & content marketing.
Có kỹ năng viết, sáng tạo nội dung tốt, khả năng nhận diện nội dung chất lượng.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với KOC/KOLs hoặc từng tham gia dự án liên quan đến influencer marketing.
Hiểu biết về các nền tảng social media (Facebook, TikTok, Instagram...) và cách tối ưu nội dung trên từng nền tảng.
Chủ động, nhanh nhạy, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.
Có laptop cá nhân làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3.000.000/tháng
Review chính thức sau 3 tháng, Lương cứng: 7.000.000 - 13.000.000 (Đánh giá theo hiệu quả công việc).
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 1:1 cùng Leader có kinh nghiệm chuyên môn và nhiệt huyết
Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực branding & influencer marketing.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, định hướng phát triển rõ ràng
Văn phòng hiện đại, nhiều hoạt động gắn kết nhân viên: Patry đồ uống, tiệc ngọt và các game giữa giờ, Teambuilding, Du lịch nghỉ mát…
Các cơ chế phúc lợi: BHXH, Thưởng T13, Lê Tết, Sinh nhật…. khi ký HDLD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ
