Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Mảng KOC/KOLs & Branding

Mảng Content hỗ trợ Branding

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các lĩnh vực liên quan.

Đam mê mảng KOC/KOLs, branding & content marketing.

Có kỹ năng viết, sáng tạo nội dung tốt, khả năng nhận diện nội dung chất lượng.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với KOC/KOLs hoặc từng tham gia dự án liên quan đến influencer marketing.

Hiểu biết về các nền tảng social media (Facebook, TikTok, Instagram...) và cách tối ưu nội dung trên từng nền tảng.

Chủ động, nhanh nhạy, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.

Có laptop cá nhân làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000/tháng

Review chính thức sau 3 tháng, Lương cứng: 7.000.000 - 13.000.000 (Đánh giá theo hiệu quả công việc).

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 1:1 cùng Leader có kinh nghiệm chuyên môn và nhiệt huyết

Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực branding & influencer marketing.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, định hướng phát triển rõ ràng

Văn phòng hiện đại, nhiều hoạt động gắn kết nhân viên: Patry đồ uống, tiệc ngọt và các game giữa giờ, Teambuilding, Du lịch nghỉ mát…

Các cơ chế phúc lợi: BHXH, Thưởng T13, Lê Tết, Sinh nhật…. khi ký HDLD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ

