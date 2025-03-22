Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kế toán nội bộ phụ trách thu chi nhánh

Quản lí dữ liệu kinh doanh

Phản ánh nghiệp vụ dữ liệu lên Amis

Các công việc theo sự phân công của cấp trên (thống kê, báo cáo, bảng biểu,…)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kinh tế, Quản trị, Phân tích tài chính hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ lưu trữ thông tin, các công cụ phân tích số liệu

Là người quyết đoán tư duy, có khả năng giải quyết vấn đề, nhạy bén với mọi sự thay đổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.500.000 + phụ cấp (500k + 30k/bữa ăn) + thưởng + thâm niên

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT

Được hưởng đầy đủ phúc lợi hấp dẫn của công ty

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

