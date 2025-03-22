Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 67 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kế toán nội bộ phụ trách thu chi nhánh
Quản lí dữ liệu kinh doanh
Phản ánh nghiệp vụ dữ liệu lên Amis
Các công việc theo sự phân công của cấp trên (thống kê, báo cáo, bảng biểu,…)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kinh tế, Quản trị, Phân tích tài chính hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ lưu trữ thông tin, các công cụ phân tích số liệu
Là người quyết đoán tư duy, có khả năng giải quyết vấn đề, nhạy bén với mọi sự thay đổi
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ lưu trữ thông tin, các công cụ phân tích số liệu
Là người quyết đoán tư duy, có khả năng giải quyết vấn đề, nhạy bén với mọi sự thay đổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7.500.000 + phụ cấp (500k + 30k/bữa ăn) + thưởng + thâm niên
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT
Được hưởng đầy đủ phúc lợi hấp dẫn của công ty
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT
Được hưởng đầy đủ phúc lợi hấp dẫn của công ty
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI